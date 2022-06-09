بوتين: الحبوب في روسيا تتجاوز 130 مليون طن في 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 08:27 مساءً - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن محصول الحبوب في روسيا في عام 2022 قد يتجاوز 130 مليون طن، مشيرًا إلى أن صادرات الحبوب في السنة الزراعية الحالية قد تصل إلى 37 مليون طن.

وقال بوتين - خلال اجتماع مع رواد الأعمال الشباب ، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - في حديثه عن محصول الحبوب "إنتاج القمح في روسيا هذا العام سيكون أكثر من 130 مليون طن من المحصول".

وأشار إلى أن صادرات الحبوب في السنة الزراعية الحالية (من يونيو 2021 إلى يوليو 2022) قد تصل إلى 37 مليون طن ، قائلا : "هذا العام، 2021-2022، سنبيع حوالي 37 مليون طن، وفي خلال عامين ستكون (المبيعات) 50 مليون طن".

وفي سياق أخر، أكد بوتين أن دور روسيا الحديثة هو استعادة وتعزيز السيادة والأراضي، لافتا إلى أن روسيا قطعت شوطا هائلا من التحولات والتغييرات على مدى العقود السابقة.

وقال "على ما يبدو، وقع على عاتقنا أيضا الاستعادة والتعزيز، وإذا انطلقنا من حقيقة أن هذه القيم الأساسية تشكل أساس وجودنا، فسننجح بالتأكيد في حل المهام التي نواجهها".

وأضاف الروسي، مازحًا: "إن الغرب بدأ بالفعل في ربط التضخم باسمه، مؤكدا أن اتهام روسيا بنمو هذا التضخم، هي محاولات لتغطية عوراتهم".

وقال "يحاولون الحد من تصدير أسمدتنا، فقفزت الأسعار، أولا وقبل كل شيء، لديهم أكثر مما لدينا، يحاولون الحد من موارد الطاقة الروسية، مرة أخرى تقفز الأسعار ببساطة، إنهم يسمون التضخم بالفعل باسمي، ولا علاقة لنا به على الإطلاق، هذا نتيجة أخطائهم طوال فترة كبيرة".

وأوضح أن أولئك الذين فرضوا قيودا على روسيا ارتكبوا هذه الأخطاء بأنفسهم، والآن يلومون روسيا على كل شيء، ونحن لا علاقة لنا بذلك.

يذكر أن ممثلي السلطات الأمريكية يطلقون وصف "غلاء بوتين" بانتظام على الزيادة في أسعار الوقود في الولايات المتحدة.