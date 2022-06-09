الصحة العالمية تدعو لإجراء مزيد من الدراسات في الصين للتعرف على أصل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 08:27 مساءً - دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى إجراء المزيد من الدراسات في الصين والعالم، لكشف أصل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت لجنة خبراء في منظمة الصحة العالمية تقريرًا للتحقيق في أصول جائحة فيروس كورونا، وإعداد إطار عمل للتحقيق في تفشي المرض في المستقبل.

وتتكون اللجنة، التي تم تشكيلها في أكتوبر 2021، من 26 خبيرًا من جميع أنحاء العالم، وتسمى المجموعة الاستشارية العلمية لأصول مسببات الأمراض المستحدثة (SAGO).

ويتبع عملها تقرير سابق لمنظمة الصحة العالمية والصين عن فيروس كورونا، وتحقيق استخباراتي أمريكي، وكلاهما أشار إلى أصل طبيعي للوباء، على الأرجح من الخفافيش، وليس تسربًا في المختبر.

ويقول التقرير الجديد إن الأصل الحيواني هو التفسير الأكثر ترجيحًا لظهور فيروس كورونا الجديد، حيث تم الإبلاغ عن أولى حالات إصابة بشرية في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان بوسط الصين.

ومع ذلك، تقول إنه لم يتم تحديد المصدر الحيواني الأصلي أو التأكد من لحظة انتقال الفيروس إلى البشر، ويشير التقرير إلى أن هذا يرجع أساسًا إلى فقد الكثير من البيانات، لا سيما من الصين.

وقدم العلماء الصينيون مزيدًا من المعلومات، بما في ذلك عينات الدم من 40 ألف متبرع صيني في ووهان من سبتمبر إلى ديسمبر 2019 عندما ظهر الوباء.

وقال العلماء الصينيون إن أكثر من 200 عينة تم اختبارها في البداية إيجابية بالنسبة للأجسام المضادة لـ Sars-CoV-2، الفيروس المسبب لفيروس كورونا، لكن الاختبارات التأكيدية كانت سلبية.

وقد طلبت منظمة الصحة العالمية مزيدًا من المعلومات حول هذا وعن عناصر أخرى.

وقالت اللجنة أيضًا إنه لم يتم تقديم مزيد من المعلومات حول ما إذا كان الفيروس التاجي قد وصل إلى البشر عبر حادثة معملية، ما يعني أن المزيد من البيانات والتحقيقات لا تزال مهمة.

ودعت إلى إجراء عدد من الدراسات في كل من الصين والعالم، لإلقاء مزيد من الضوء على أصل انتشار الوباء.