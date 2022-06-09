الخارجية التونسية تنفى وجود أى محادثات دبلوماسية مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وقال بيان صادر اليوم عن الخارجية التونسية، إن هذه المواقع قد دأبت على نشر هذه الشائعات فى محاولات متكررة للمس من صورة تونس وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطينى غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم.

وأكد البيان أن تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وأنها ستظل هكذا رسميا وشعبيا، وأن رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد، أكد فى عديد المناسبات، أنه سندا للأشقاء الفلسطينيين فى نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.