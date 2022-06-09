جدة - نرمين السيد - وقال بيان صادر اليوم عن الخارجية التونسية، إن هذه المواقع قد دأبت على نشر هذه الشائعات فى محاولات متكررة للمس من صورة تونس وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطينى غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم.
وأكد البيان أن تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وأنها ستظل هكذا رسميا وشعبيا، وأن رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد، أكد فى عديد المناسبات، أنه سندا للأشقاء الفلسطينيين فى نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية التونسية تنفى وجود أى محادثات دبلوماسية مع إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.