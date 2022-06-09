بوتين: دور روسيا الحديثة هو استعادة وتعزيز السيادة والأراضى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن دور روسيا الحديثة هو استعادة وتعزيز السيادة والأراضى، لافتا إلى أن روسيا قطعت شوطا هائلا من التحولات والتغييرات على مدى العقود السابقة.





وقال بوتين، خلال اجتماع مع رواد الأعمال الشباب، اليوم الخميس: "على ما يبدو، وقع على عاتقنا أيضا استعادة وتعزيز أراضينا، وإذا انطلقنا من حقيقة أن هذه القيم الأساسية تشكل أساس وجودنا، فسننجح بالتأكيد فى حل المهام التى نواجهها". وأضاف، إن:"روسيا قطعت شوطا هائلا من التحولات والتغييرات على مدى العقود السابقة، والرئيس يجتمع اليوم مع رواد الأعمال الشباب، بالتزامن مع احتفال روسيا بمرور 350 عاما على ميلاد الإمبراطور الروسى الأول بطرس الأكبر.. لقد أعاد بطرس الأكبر الأراضى وحصنها، ويقع على عاتقنا اليوم أيضا استعادة الأراضى وتحصينها".

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