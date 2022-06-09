البحرين تدين استهداف مدينة أربيل العراقية بطائرة مسيرة مفخخة

جدة - نرمين السيد - أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة استهداف مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، شمالى البلاد، بطائرة مسيرة مفخخة، ما تسبب فى إصابة مواطنين، وأضرار مادية بالقرب من مبان دبلوماسية وأمنية.





وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، فى بيان صحفى أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الخميس، تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق فى حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، والتصدى لمحاولات إثارة الفوضى وترويع الأبرياء الآمنين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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