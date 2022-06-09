سفينة بحثية بريطانية تصل كندا ضمن التزام لندن تجاه القطب الشمالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة البريطانية - فى بيان على موقعها الإلكترونى - أن السفينة تقل على متنها باحثين وأكاديميين من كل من المملكة المتحدة وكندا للتعاون فى قضايا مهمة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والدفاع والأمن العالمى.

وأوضح البيان إلى أنها سفينة دورية بريطانية مخصصة للجليد، وهى كاسحة الجليد الوحيدة لأسطول البحرية الملكية، مضيفًا أن السفينة البحثية مجهزة بأحدث المعدات العلمية التى تقدم الدعم لمحطات البحث البريطانية والأجنبية، وعادةً ما تعمل فى مياه القطب الجنوبى، لكن هذه هى المرة الأولى التى تسافر فيها إلى كندا.

وقال كابتن السفينة، ميلى إنجام، إن السفينة تمثل رمزًا رئيسًا للانتشار العالمى للبحرية الملكية؛ مما يسمح لبريطانيا أن تصل إلى القطبى الشمالى والجنوبى للأغراض البحثية والأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة هى خطوة أخرى إلى الأمام فى العمل بشكل أوثق مع الحلفاء الكنديين، الذين يسهمون بدور حيوى فى الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة.

وتولت المملكة المتحدة وكندا تمويل وقيادة مشروعات بحث علمى بقيمة 65 مليون جنيه إسترلينى على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبى: "لدينا علاقة طويلة الأمد ومهمة مع كندا، التى تنطوى على التحالف العسكرى والتدريبات وتبادل الخبرات. لكن هذه العلاقة أعمق من مجرد الدفاع؛ إذ يؤكد إرسال السفينة على الأهمية التى توليها المملكة المتحدة وكندا للعلوم والتكنولوجيا وتغير المناخ والأمن".