وزير البترول المصري : تزويد الأردن بالغاز يجري وفق الكميات المطلوبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 9 يونيو 2022 08:03 مساءً - دوت الخليج :- أكد وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، أن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المصري يتم وفقا لكامل الكميات المطلوبة من الجانب الأردني دون انقطاع.

وبخصوص نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية، قال: ننتظر استكمال الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية الثنائية والفنية للبدء بضخ الغاز المصري إلى لبنان، بما في ذلك إجراءات وموافقات التمويل من البنك الدولي والموافقات السياسيةمن الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

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