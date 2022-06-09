نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة إنجاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصصت وزارة الخارجية السعودية منصة إلكترونية خاصة بتقديم خدماتها للمواطنين وهي منصة إنجاز، والتي من خلالها يتم الاستعلام عن صدور تأشيرة الزيارة العائلية لأراضي المملكة، حيث يتم تقديم طلب للحصول على تأشيرات إلكترونية لزيارة الأراضي السعودية على أن يتم ذلك وفقاً لعدد من الشروط الخاصة بتنظيم عمليات الدخول إلى المملكة، وتخدم المنصة العديد من الفئات سواء الأفراد أو المؤسسات أو القطاعات الخاصة والحكومية، لذا من خلال السطور التالية نتعرف على الخطوات الواجب اتباعها للحصول على المعلومات اللازمة عن التأشيرة ورسوم الحصول على الخدمات عبر منصة إنجاز.

الاستعلام عن صدور تأشيرة الزيارات العائلية

منصة إنجاز طرح إلكتروني من قبل وزارة الخارجية السعودية، تهدف من خلالها إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالتأشيرات، وجعلها إلكترونياً بدلاً من التوجه إلى أحد المقررات الخاصة بالوزارة، فقط من خلال اتباع ما يلي من خطوات بشكل صحيح يتم الحصول على كافة المعلومات.

خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة الزيارات العائلية

يجب اتباع الخطوات التالية:-

التوجه مباشرة إلى منصة إنجاز الإلكترونية. من الواجهة الرئيسية يتم اختيار قسم الاستعلامات جهة اليسار. اختيار أيقونة طلب تأشيرة. يتم إدخال كلاً من رقم الطلب ورقم جواز السفر في الأماكن المخصصة لهما. كتابة رمز الصورة بشكل صحيح. بعد مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها يتم الضغط على استعلام.

تظهر مباشرةً كافة البيانات والمعلومات الخاصة عن طلب التأشيرة.

رسوم إصدار تأشيرة الزيارات العائلية عبر إنجاز

تم تحديد قيمة الرسوم الخاصة بالخدمات المتاحة عبر منصة إنجاز من قبل وزارة الخارجية السعودية وطرق الدفع الخاصة بها، وجاءت قيمة الرسوم حسب الخدمة المتحصل عليها كما يلي:

رسوم تأشيرة استقدام يومين 100 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة زيارة عائلية 14 يوم 300 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة زيارة عائلية 4 أيام 300 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة دعوة لمدة شهر 30 يوم 300 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة زيارة لثلاث شهور 90 يوم 1000 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة زيارة لمدة 180 يوم 3000 ريال سعودي.

رسوم استقدام لمدة 12 شهر 5000 ريال سعودي.

رسوم استقدام لمدة عامين 8000 ريال سعودي.

ويتم تسديد قيمة الرسوم الخاصة بالتأشيرات سواء تقديم طلب أو تجديد أو استعلام عبر منصة إنجاز من خلال أحد وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة من خلالها,