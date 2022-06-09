نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع نقداً 100,000 بدون كفيل وبالتقسيط الميسر على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج العملاء الراغبين في طلب تمويل دائما إلى الإيداع الفوري لمبلغ التمويل الشخصي وذلك من أجل التيسير على العملاء فنتحدث اليوم بموقع ثقفني عن أسرع تمويل نقدي وأيضاً لا يحتاج إلى أى ضمانات كما يمتاز بأنه ذات هامش ربح تنافسي وأيضاً ثابت طوال فترة التمويل فمن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك التمويل الشخصي الفوري

إيداع نقداً 100,000 بدون كفيل لدى شركة التيسير للتمويل

من أهم مزايا المنتجات التمويلية لدى شركة التيسير للتمويل هو الإيداع الفوري لمبلغ التمويل حيث يتم إيداع قيمة التمويل خلال 24 ساعة من طلب في حالة توافر جميع الشروط التي وضعتها شركة التيسير للتمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون راغب تمويل شركة التيسير سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون العميل المتقدم بطلب التمويل لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون الراغب في طلب التمويل قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

كذلك يشترط أن يكون الراغب في طلب التمويل عمره لا يقل عن 21 عام.

مزايا التمويل الفوري لدى شركة التيسير للتمويل

القرض الشخصي الفوري من شركة التيسير للتمويل متاح دون الحاجة إلى أى ضمانات كما يمتاز التمويل بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية وهناك العديد من المزايا الأخرى والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور القليلة القادمة وهي

القرض الشخصي الفوري من شركة التيسير متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي الفوري من شركة التيسير بأنه بهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل.

يتميز تمويل شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى ضامن عند طلب التمويل.

كما يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

100,000 ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يمكن الحصول عليه من شركة التيسير.

60 شهر هو الحد الأقصى لفترة سداد قيمة التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل.

طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير

يمكن طلب التمويل الشخصي الفوري الكاش لدى شركة التيسير للتمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير ثم بعد الإطلاع على التمويل يدخل العميل البيانات اللازمة للحصول على التمويل.