الاستعلام عن تصريح الحج 1443 عبر منصة أبشر وكيفية حجز و استخراج التصريح وطباعته إلكترونيًا، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اكتمال الاستعدادات الخاصة بموسم الحج 1443 هجرياً كما أعلنت الوزارة فتح باب تلقي طلبات الحج من داخل السعودية عبر تطبيق اعتمرنا، أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة ليتم اختيار الحجاج بنظام القرعة الإلكترونية، ويمكن للحجاج حجز واستخراج تصاريح الحج من خلال منصة أبشر الإلكترونية، فتعتبر منصة ابشر ابرز المنصات الإلكترونية التي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بهدف تيسير وتسهيل الإجراءات على المواطنين لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها منصة أبشر خدمة إصدار أو تجديد جوازات السفر للمواطنين وأيضاً لأفراد الأسرة الأقل من 15 عام.، وأعلنت وزارة الحج بالمملكة عن كافة الخطوات التي من خلالها يمكن للحجاج أن يحصلون، على استعلام عن تصريح الحج عبر ابشر بشكل إلكتروني من خلال أبسط وأسهل الطرق الممكنة لتوفير الجهد والوقت بشكل كبير.

الاستعلام عن تصريح الحج 1443 عبر منصة أبشر وكيفية حجز و استخراج التصريح

يمكن للمشترك أن يقوم بالاستعلام عن تصريح الحج عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال خطوات بسيطة وهي كالتالي:

الدخول علي منصة ابشر الرسمية الإلكترونية. اختيار خدمات أفراد. إدخال أسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط علي خدماتي. اختيار خدمات الحج. الضغط علي أيقونة الاستفسار عن حالة تصريح الحج. تسجيل رقم الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين ورقم الإقامة السارية للمقيمين. إدخال تاريخ الميلاد. كتابة الرمز المرئي في الخانة المخصصة له. وأخيراً الضغط علي زر استعلام.

خطوات طباعة التصريح إلكترونياً عبر منصة أبشر

يمكن لكافة المواطنين والمقيمين بداخل المملكة أن يقوموا بالحصول على خدمة طبع تصريح الحج، من خلال منصة أبشر والتي تتمثل خطواتها في الآتي: