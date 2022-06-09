بعد التأجيل.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022

تعرف على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية الترم الثانى برقم الجلوس، تتزايد عمليات البحث بشكل مكثف من قبل عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الذين قد أجروا امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، وذلك من أجل التعرف على الموعد النهائي لظهور نتائج المرحلة الإعدادية بشكل إلكتروني، حيث كان من المقرر أن تظهر النتائج اليوم الخميس التاسع من شهر يونيو الجاري، ولكن قررت مديرية التربية والتعليم بالشرقية تأجيل الإعلان عن ظهور النتائج إلى يوم غد الجمعة أو بعد غد السبت، حيث ستعلن النتائج فور اعتماد محافظة الشرقية لها، وفي هذا التقرير نتابع معكم كافة التفاصيل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الشرقية الترم الثانى

يترقب طلاب الصف الثالث الاعدادي بالشرقية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، حيث يسعى أولياء الأمور وأبنائهم طلبة شهادة التعليم الأساسي إلى التعرف على موعد إعلان النتائج، وذلك بعد أن كان مقررا إعلان النتائج هذا اليوم، وقد تفاجئ الطلبة بقرار مديرية التربية والتعليم بتغيير موعد إعلان النتيجة حيث سيكون الإعلان خلال اليومين القادمين، جدير بالذكر بأن الطلاب قد خاضوا الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 خلال شهر مايو الماضي، و سيتمكن الطلبة فور اعتماد النتيجة من قبل المحافظ من الحصول على الدرجات بشكل إلكتروني من خلال رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس

أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، على أن عمليات تصحيح ورصد الدرجات قد انتهى بشكل كامل، والآن تمر امتحانات الطلاب بمرحلة المراجعة النهائية، حيث سيتم بعد ذلك رفعها عبر الكشوفات وإرسالها للمحافظة، وذلك من أجل أن يتم اعتمادها من المحافظ الدكتور ممدوح شراب، وفور الإعلان مباشرة ستعلن المديرية عن أسماء أوائل الطلبة على مستوى مدارس الإعدادية في الإدارات التعليمية المختلفة، وستكون النتيجة متاحة للاستعلام أمام جميع الطلاب، وستقوم المديرية بنشر أسماء أوائل الطلبة عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع الفيس بوك، كما سيتم رفع أسمائهم عبر البوابة الإلكترونية للشرقية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالشرقية

يواصل الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني البحث عن موعد ظهور نتائج ثالثة إعدادي، وذلك بعد الإعلان المفاجئ لمديرية التربية والتعليم بالشرقية لقرار تأجيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، حيث ذكرت المصادر بأن الاعتماد سيكو يوم الجمعة أو بعد غد السبت، وجاء هذا التأخير بسبب استمرار أعمال مراجعة وتدقيق درجات الطلاب، ونتعرف الان على موقع الاستعلام عن النتائج.