رئيس أوكرانيا يوقع مرسومًا بفرض عقوبات ضد بوتين شخصيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:26 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"،اليوم الخميس، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقع مرسوما بفرض عقوبات علي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا.

وحسب الوكالة الروسية، فإن العقوبات تستهدف أيضا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ووزير الخارجية سيرجي لافروف وآخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليقًا على العقوبات الغربية التي تستهدف الاقتصاد الروسي، إنه من المستحيل عزل دولة كبيرة كـ روسيا.

وقال: “بالنسبة لدولة مثل روسيا، من المستحيل أن تكون محاطة بسياج من الخارج. ولن ننصب مثل هذا السياج حول بلادنا”.

وأشار الرئيس الروسي إلي أن البلاد لن يكون لديها اقتصاد مغلق أبدًا.

كما تناول بوتين المزاعم القائلة بأنه مسؤول شخصيًا عن الارتفاع الصاروخي في التضخم في الدول الغربية، قائلاً إنه لا علاقة له بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول الأخرى.

كما أشار بوتين إلى أن الجيل الحالي في روسيا له نفس مصير الإمبراطور الروسي في القرن السابع عشر، بيتر العظيم، الذي “عاد وعزز الأراضي”.