أمريكا: مستعدون لإزالة العوائق أمام صادرات الغذاء من روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:26 مساءً - قال منسق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، جيم أوبراين، إن الولايات المتحدة عازمة على إزالة العقبات أمام إمداد روسيا لتصدير الأغذية والأسمدة ولا ترى أي عقبات أمام ذلك.

واعترف أوبراين، بأن بعض المشاركين في النشاط الاقتصادي الأجنبي قد تكون لديهم شكوك وتساؤلات حول حدود ما هو مسموح به في العمل مع المصدرين الروس، ووعد بأن تقوم السلطات الأمريكية بعمل توضيحي معهم.

وقال الدبلوماسي خلال إفادة للصحفيين "نحن نعمل بنشاط لإبلاغ الشركات بما يُسمح لها بفعله ... لا يوجد ما يمنع روسيا من تصدير المواد الغذائية والأسمدة، باستثناء تلك القرارات التي تتخذها روسيا نفسها".

وجادل أوبراين بأن الولايات المتحدة وأوروبا لم تفرضا عقوبات على الأغذية والأسمدة الروسية، كما أن القيود التي تعمل ضد القطاع المصرفي ليست عقبة كأداء أمام الصادرات الزراعية.

وقال: "أنا متأكد تمامًا من أن هناك فرصًا لدفع ثمن هذه الحبوب، حتى لو تم استخدام آليات أخرى من ذي قبل".