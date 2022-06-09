مدير عام إيسيسكو : المنظمة تولى أهمية كبيرة للتراث الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، أن المنظمة تولى أهمية كبيرة للتراث الإفريقى، تتجسد فى البرامج والمبادرات التى دأبت على إطلاقها وتنفيذها، وأبرزها اعتماد مدينة إفريقية كل عام عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى، حيث يتم الاحتفال العام الجارى بمدينة ياوندى الكاميرونية، والتى تعد فرصة لتسليط الضوء على التراث الثقافى الإفريقى المادى وغير المادى.





جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها المدير العام لـ "إيسيسكو"، اليوم الخميس، خلال حضوره الندوة الدولية حول "أرشيفات إفريقيا .. الواقع والآفاق"، التى عقدتها بالرباط مؤسسة أرشيف المغرب بشراكة مع مدرسة علوم المعلومات والمدرسة الوطنية دى شارت بباريس، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمى للأرشيف. وأضاف أن المستندات والوثائق مفتاح أساس لا غنى عنه فى فهم واستيعاب الماضى فى مختلف ميادين الحياة، وهى فى الوقت ذاته سند قوى لاستشراف المستقبل، ووضع الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بتحقيق التنمية. ونوه إلى أن الندوة تعد تظاهرة علمية للتأكيد على قيمة الأرشيف ودوره فى الرفع من الوعى بأهمية بدايات الأفكار والظواهر، مما يحثنا على إيجاد أنجع السبل لحفظ التراث الأرشيفى، بتبادل الخبرات والتجارب، واستثمار الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، لصيانة المستندات والوثائق، استجابة للتحولات الحضارية التى يعرفها العصر.

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