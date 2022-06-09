نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شهايد مركز فحص نتائج محافظة البصرة” استخرج درجات الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار بخصوص شهايد السادس الابتدائي محافظة البصرة 2022، والتي زاد البحث عنها بشكل كبير في الساعات الماضية، وهذا بعد الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل محافظة البصرة، حيث تأخرت بشكل كبير، وهذا ما أصبح له معنى بعد أن ظهرت النتائج وأصبحت متاحة للاستخراج بالرقم الامتحاني، وهذا بدون الحاجة إلى البحث في كشوف المحافظة في المدارس لإيجاد الطالب، وهذا ما يعتبر شيئا ممتازا بشكل كبير يساعد الطلاب، ولكن يواجه الموقع الخاص باستخراج النتيجة ضغط كبير، ولكن سنعرفكم كيف تستخرجونها بأنفسكم، تابع معي أخي وأختي الطلاب.

نتائج محافظة البصرة

وقد تابعنا معكم سبب تأخر نتائج محافظة البصرة، وقد توقعنا أن سبب تأخرها طوال هذه المدة سبب تقني، وهذا ما كان بالفعل، حيث تم عمل موقع خاص بإدارة تربية البصرة، مخصص لاستخراج النتائج، وإنشاء الموقع وإدخال بيانات الطلاب والنتائج الخاصة بهم لقواعد البيانات استغرقت وقتا ليس بالقليل.

وعلى الرغم من ذلك فإننا نرى أنه كان من الأفضل أن يتم الإعلان عن النتيجة بشكل كشوف خاصة بالطالب، وهذا ما لم يحدث للأسف، وهذا يعود بسبب أن الموقع الخاص بالإدارة غير جاهز بتاتا لاستقبال أعداد هائلة من الطلاب الذي يريدون معرفة نتائجهم، وكما سترون في تعليقات مقال نتائج الدور الأول basra ستجدون أننا ساعدنا مئات الطلاب في الوصول إلى نتائجهم.

نتائج السادس الابتدائي 2022 محافظة البصرة

ويمكنكم الحصول أو الوصول إلى موقع نائج الإدارة التعليمية عن طريق اتباع الخطوات التالية، وسنوضح لكم طريقتين للوصول، حيث إذا لم تعمل معكم طريقة تنتقلون إلى الطريقة الأخرى:

انتقل إلى موقع وزارة التربية العراقية صفحة أخبار النتائج.

ثم ستجد أول خبر الخاص بنتائج السادس الابتدائي (الدور الأول تربية البصرة).

اضغط على الرابط الموجود بالصفحة ps-control-center.com.

ستنتقل إلى صفحة الاستعلام عن نتيجة الطالب بالرقم الامتحاني.

اكتب رقم الطالب الامتحاني في الخانة المخصصة.

ثم اضغط على عرض النتيجة.

اذا لم تظهر من أول مرة اضغط على عرض النتيجة كذا مرة حتى تظهر معك.

واذا لم يفتح معك موقع النتيجة من أول مرة قم بالضغط على إعادة التحميل حتى يفتح معك، حيث يواجه الموقع ضغط عال.

شهايد الصف السادس الابتدائي

وفي حالة لم تعمل الطريقة الأولى معك بشكل سليم، فاتبع الطريقة الثانية فورا ويحتمل أنها ستعمل معك:

اذهب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني results.mlazemna.com.

ثم انزل واضغط على نتائج البصرة.

بعدها اضغط على الزر الأخضر “شاهد النتيجة”.

ستنتقل إلى موقع مديرية المحافظة، ادخل الرقم الامتحاني ثم اضغط على عرض.

ونناشد وزارة التربية العراقية ومحافظة البصرة خصوصا، ألا تقوم بإتاحة النتائج مرة اخرى إلكترونيا قبل أن تتأكد من قدرة السيرفرات الخاصة فيها على استيعاب الكمية الهائلة من الطلاب في وقت واحد، حيث يوجد مئات الطلاب ينتظرون نتائجهم ولا يستطيعون الوصول إلى نتائجهم بسبب ذلك، وقد تابعنا معكم شهايد السادس الابتدائي محافظة البصرة 2022.