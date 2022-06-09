نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا برقم الامتحاني فقط

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 بالعراق. تصدرت نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 بالعراق محركات البحث في العراق، يواصل الآلاف من الطلاب البحث يوميا الاستعلام عن نتائجهم و معرفة درجاتهم، والتي بدأت في الظهور في مختلف المحافظات العراقية اليوم، بعد إعلان ظهور النتيجة في محافظة بغداد ومحافظة الكرخ الاولى، وتتوالى اعلان النتائج تباعا لأغلب المحافظات العربية: بابل، كربلاء، كركوك، ميثان، المثنى، نينوى، ديالى، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الرصافة، النجف ذي قار، القادسية، صلاح الدين، اربيل، السليمانية، دهوك، الانبار، راصفة. ومن خلال الفقرات التالية نستعرض لكم خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 بالعراق. من موقع وزارة التربية والتعليم.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022

توجهت الأنظار والاهتمام هذه الأيام بنتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 بالعراق من قبل الطلاب والأولياء. وخلال الساعات الماضية، نشر موقع التربية العراقية بيان رسمي نشره ،جاء فيه إنه من المقرر إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول خلال الفترة المقبلة. وقد بدأت النتائج في الظهور في العديد من المحافظات، بعد الانتهاء من أداء الاختبارات في شهر مايو الماضي 2022م. بدون تسجيل أي شكاوى أو حالات غش.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول

نستعرض معكم أهم الخطوات لاستخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول وهي كالاتي:

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول.

القيام بإدخال الرقم الامتحاني الخاص بك في الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2022.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص لم.

ثم عليك تحديد المحافظة التابع لها الطالب في الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022

النقر على زر تحميل وتنزيل نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول.

يجب عليك الانتظار حتي يتم تحميل نتائج السادس الابتدائي.

استخراج النتائج على صيغة pdf.

علماً على انه بامكانكم عبر صندوق التعليقات اسفل التعليقات الان البدء فى مشاركتنا بالبيانات التي جاءت من شأنها مطلوبة للاستعلام والحصول على نتائج اتمام الصف السادس الابتدائي حتي نبدأ على الفور على مساعدتكم على الحصول على تلك النتائج