نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر بالرقم السري “نتائج البيام” في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التربية الوطنية بالجزائر قامت بالإعلان عن موعد ظهور نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط لعام 2022 بشكل رسمي بحيث قامت بالتوضيح من الوزارة أن نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط لعام 2022 سوف يتم ظهورها في يوم الأحد القادم الذي يوافق الرابع من جويلية في تمام الساعة الرابعة وذلك من مساء اليوم، بينما قامت الوزارة بالإشارة إلى أن نتائج شهادة البكالوريا أيضًا تكون في يوم الموافق 22 من جويلية وذلك من بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، وفي السطور الآتية نقدم إليكم تفاصيل أكثر عن نتائج شهادة التعليم المتوسط لعام 2022 في الجزائر.

نتائج شهادة إمتحانات التعليم المتوسط 2022

يستطيع جميع الطلاب المرشحين في شهادة التعليم المتوسط لعام 2022 أنه يقوموا بالاطلاع على نتائجهم من خلال موقع “الديوان الوطني” للمسابقات والامتحانات الجزائرية الرسمية.

بحيث يتم الاطلاع على نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط لعام 2022 باستخدام الرقم السري أو الرقم التسجيل المستخدم لعملية التسجيل وذلك في أول مرة، والذي سوف يجده الطالب في أسفل الاستدعاء.

التعرف على نتائج شهادة التعليم المتوسط لعام 2022

توجد أيام قليلة ويتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط لعام 2022 في الجزائر، وسوف يتم التعرف على نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط لعام 2022 وسوف يتم الاطلاع عليها الكترونيًا وذلك من خلال موقع “الديوان الوطني” للمسابقات والامتحانات وهذا من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات الرسمي.

ثم قم بادخال رقم التسجيل.

ثم قم بكتابة الرقم السري الذي تجده في أسفل الاستدعاء.

نقوم بعدها بالإجابة على السؤال العشوائي، ثم نقوم بالنقر على أيقونة “إظهار النتيجة” وسوف يظهر جميع بيانات الطالب ونتائج الامتحانات.

الرقم السري للتعرف عن نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط لعام 2022

ونقوم بالحصول على الرقم السري الخاص بالطالب والذي تقوم من خلال هذا الرقم الإستعلام عن نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط لعام 2022 من خلال الموقع الأساسي للنتائج وذلك من ورقة الاستدعاء، بحيث يتم توفر الرقم السري لكل طالب بمفرده في أسفر ورقة الاستدعاء، ويرجى كتابة الرقم بدقة عند الاطلاع إليه ليتم ظهور النتيجة على الفور.