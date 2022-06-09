أمريكا تدرس تخصيص 10 ملايين دولار لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة صافر البيئية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمى للمحيطات - أنها تعمل مع الكونجرس لتوفير 10 ملايين دولار لدعم الخطة الأممية، محذرة من أن تسرب النفط أو انسكابه سيكلف العالم المليارات لتنظيف التسربات النفطية، بل وسيدمر الحياة البحرية فى البحر الأحمر ويعيق التجارة العالمية فى ممر مائى دولى رئيسى.

ونبهت إلى أن هذه الكارثة البيئية من شأنها أيضا تدمير سبل عيش أولئك الذين يعتمدون على مصايد الأسماك وتفاقم الوضع الإنسانى الحرج بالفعل فى اليمن.

وأكدت الخارجية الأمريكية، فى بيانها، ضرورة العمل على منع حدوث كل ذلك، وأفادت بأن الأمم المتحدة بحاجة إلى 80 مليون دولار لعملية طارئة أولية لنقل نفط خزان صافر العائم إلى سفينة أكثر أمانا.

وثمنت الولايات المتحدة المانحين الذين تقدموا بالفعل بالدعم، مضيفة أن تعهدها الأخيرة فى هذا الصدد يقربنا من هدفنا.. كما حثت القطاع الخاص والحكومات الأخرى التى لها مصلحة فى هذا الممر المائى الحيوى إلى التقدم الآن وتقديم التمويل المطلوب بشكل عاجل.

والناقلة "صافر" هى وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وأعلنت الأمم المتحدة، خلال مؤتمر للمانحين، عن حاجتها لجمع 80 مليون دولار، لتمويل خطة إنقاذ الخزان النفطى التى تشمل استئجار سفينة كبيرة لنقل مخزون الناقلة، والذى يزيد عن مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى تكاليف أعمال الصيانة التى ستستمر لمدة 18 شهرا.