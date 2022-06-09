الجامعة العربية تؤكد حرصها على دعم التعاون العربى الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أكدت جامعة الدول العربية حرصها على دعم التعاون العربى- الإفريقى فى شتى المجالات؛ تنفيذا لبرامج الشراكة التى أقرتها القمم العربية الإفريقية، المتعاقبة التى نظمتها الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى بالتناوب خلال السنوات الماضية.





جاء ذلك فى كلمة السفير محند صالح لعجوزى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مدير عام الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية، اليوم الخميس، فى ختام أعمال الدورة التدريبية التى نظمها الصندوق بالمعهد الدبلوماسى المصرى فى مجال البروتوكول وإدارة الأزمات وحقوق الإنسان والتنمية فى إفريقيا لصالح(31 ) من الكوادر الدبلوماسية الإفريقية من العاملين بسفاراتهم بجمهورية مصر العربية.

وأكد لعجوزى، فى كلمته، أن هذا النشاط يأتى ضمن الأنشطة السنوية المبرمجة للصندوق من أجل دعم الكوادر الدبلوماسية الإفريقية، مشددا على اهتمام الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمتابعة الأنشطة المنفذة وخاصة فى مجال الدبلوماسية.

ونفذ برنامج الدورة مجموعة من السفراء من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وألقت محاضرة الجلسة الافتتاحية مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة.

وتناولت الدورة، التى عقدت بالمعهد المصرى للدراسات الدبلوماسية فى الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجارى، عدة موضوعات، أبرزها البروتوكول وإدارة الأزمات، وحقوق الإنسان والتنمية فى إفريقيا.

حضر حفل الختام: السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والسفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وعدد من السفراء الدول الإفريقية التى شاركت فى الدورة.

كما شارك سفير الكاميرون محمدو لبرنغ، وألقى كلمة، باعتباره عميد السلك الدبلوماسى الإفريقى فى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدد كبير من السفراء. وألقى أحد المتدربين كلمة نيابة عن زملائه وبعد إلقاء الكلمات من الحضور تم تكريم الدبلوماسيين المشاركين وتوزيع الشهادات عليهم.