بوتين: من المستحيل إحاطة روسيا بسياج.. ولن نكرر أخطاء الماضى

جدة - نرمين السيد - وشدد بوتين، خلال اجتماع عقد، اليوم الخميس، مع رواد الأعمال الشباب ومطورى الشركات الناشئة فى التكنولوجيا والابتكار والزراعة والقطاع الإبداعى فى الاقتصاد، وذلك على أن الاقتصاد الروسى سيكون مفتوحًا، ولن تكرر البلاد أخطاء الماضى.
وقال بوتين: "من المستحيل إحاطة بلد مثل روسيا بسياج من الخارج. ولن نبنى مثل هذا السياج حول أنفسنا"، متحدثًا عن القيود الغربية.
وأشار إلى حقيقة أنه إذا كانت جهة ما تحاول تقييدنا، فإنهم يقيدون أنفسهم، مؤكدًا أن أسعار الأسمدة والطاقة فى الغرب ارتفعت نتيجة أخطائهم.
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