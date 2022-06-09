فرنسا تؤكد دعمها للحوار في ليبيا من أجل الاستقرار والمصالحة

جدة - نرمين السيد - جدد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسى لليبيا بول سولير، اليوم الخميس، دعم بلاده للحوار فى ليبيا من أجل الاستقرار والمصالحة الوطنية، والمحافظة على زخم الانتخابات وإجرائها وفق إطار دستورى يضمن نجاح تنظيمها.





جاء ذلك خلال لقاء سولير مع نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبد الله اللافى، حيث ناقش الجانبان آخر مستجدات العملية السياسية فى ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال". من جانبه، أشاد اللافى بـ"العلاقات التاريخية" التى تجمع البلدين، وبدور فرنسا فى دعم الحل السلمى والحوار بين أطراف العملية السياسية، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسى وضع "الترتيبات النهائية" لمشروع المصالحة الوطنية الذى سيعالج كل القضايا ويؤدى إلى الاستقرار وتحقيق السلام فى البلاد.

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