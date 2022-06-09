البيت الأبيض: توفير 10 ملايين جرعة لقاح كورونا للأطفال بعمر 5 سنوات وأقل

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن عشرة ملايين جرعة من لقاحات كورونا، ستكون متاحة للولايات بهدف تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وأقل قبل نهاية الشهر.





ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن مسؤولى الإدارة الذين وضعوا الخطوط العريضة لخطة التطعيم قولهم إن اللقاحات سيتم توزيعها عبر آلاف المواقع المختلفة، لكنهم سيركزون على مقدمى الخدمة فى الخطوط الأمامية مثل أطباء الأطفال وأطباء الرعاية الأولية، حيث يتوقعون أن العديد من العائلات تريد الذهاب إليها.

وأضاف المسؤولون أنهم يقدرون أن 85 فى المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعيشون على بعد خمسة أميال من موقع التطعيم المحتمل.

وقال مسؤول كبير فى الإدارة: "نعلم أن هناك العديد من الآباء الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الفرصة لتطعيم أطفالهم الصغار ونحن نشاركهم شغفهم". "كل يوم، وطوال اليوم فى الوقت الحالى، نركز على الاستعداد لجعل هذا فى متناول أكبر عدد ممكن من العائلات."

وقال المسؤولون، للصحفيين، إن السلطات قامت بتوفير خمسة ملايين جرعة من لقاحات فايزر وموديرنا منذ يوم الجمعة الماضية، كما تم توفير خمسة ملايين جرعة أخرى أمس، ولم يتم شحن هذه الجرعات للمراكز حتى تعطى إدارة الغذاء والدواء الإذن بذلك.

وسيبدأ إعطاء اللقاحات بمجرد أن يوقع مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكى على إذن التطعيم فيما قال المسؤولون إنهم يتوقعون بدء تسليم اللقاحات إلى المواقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن لن تبدأ التطعيمات بشكل جدى حتى 21 يونيو الجارى.

وبصرف النظر عن مكاتب أطباء الأطفال، سيتم توفير اللقاحات المعبأة بشكل خاص فى المراكز الصحية المجتمعية وعيادات الصحة الريفية ومستشفيات الأطفال وعيادات الصحة العامة والصيدليات المحلية والمنظمات المجتمعية الأخرى بينما قال المسؤولون إنهم سيبدأون أيضا حملة لتثقيف الآباء بشكل كامل حول اللقاحات.

وكان قد تم تطعيم حوالى 30 بالمائة فقط من الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.