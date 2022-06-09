انطلاق معرض الجزائر الدولى بمشاركة 11 شركة و36 عارضا مصريا.. 13 يونيو

جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد الشركات المصرية المشاركة فى هذا المعرض 11 شركة، و36 عارضا من مختلف القطاعات، كالصناعات الهندسية، والكيماوية، والمواد الغذائية، والحاصلات الزراعية، والمنتجات الحرفية وغيرها.

ومن المقرر أن يستقبل معرض الجزائر الدولى - 2022، والذى ستحل الولايات المتحدة الأمريكية فيه كضيف شرف، ما يقرب من 540 عارضا من حوالى 20 دولة فى ما لا يقل عن 10 قطاعات.