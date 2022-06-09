جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد الشركات المصرية المشاركة فى هذا المعرض 11 شركة، و36 عارضا من مختلف القطاعات، كالصناعات الهندسية، والكيماوية، والمواد الغذائية، والحاصلات الزراعية، والمنتجات الحرفية وغيرها.
ومن المقرر أن يستقبل معرض الجزائر الدولى - 2022، والذى ستحل الولايات المتحدة الأمريكية فيه كضيف شرف، ما يقرب من 540 عارضا من حوالى 20 دولة فى ما لا يقل عن 10 قطاعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق معرض الجزائر الدولى بمشاركة 11 شركة و36 عارضا مصريا.. 13 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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