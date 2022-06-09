روسيا ترجح موافقة زيلينسكى على انضمام بلاده لبولندا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجى ناريشكين، فى بيان اليوم الخميس: "يبدو أن زيلينسكى سيوافق على تسليم سيادة أوكرانيا لبولندا".

وأضاف: "وفقا لمعلومات حصلت عليها الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن أحلام بولندا بعودة "الأقاليم الشرقية" (غرب أوكرانيا) تتحول إلى أفعال ملموسة"، مشيرا إلى أن وارسوا تقوم بموافقة كييف بنشر مراكز احتياطية لمعالجة البيانات الضريبية الأوكرانية.

وتابع البيان: أن الدولة ليست شركة خاصة، نلاحظ أن الطغمة الحاكمة فى كييف وافقت بالفعل على انضمام أوكرانيا لبولندا وتسلمها السيادة بطواعية.

يذكر أن الرئيس الأوكرانى طرح مؤخرا فكرة تأسيس اتحاد تكاملى بين بلاده وبولندا على غرار الاتحاد بين روسيا وبيلاروس.