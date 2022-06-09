بوتين: محصول الحبوب الروسى قد يتجاوز 130 مليون طن خلال 2022

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع رواد الأعمال الشباب، يوم الخميس، قائلاً: "إنتاج هذا العام قد يصل إلى 130 مليون طن من المحصول"، مشيرًا إلى أن صادرات الحبوب فى السنة الزراعية الحالية (من يونيو 2021 إلى يوليو 2022) قد تصل إلى 37 مليون طن.

وقال بوتين: "هذا العام، 2021-2022، سنبيع حوالى 37 مليون طن، وفى غضون عامين ستكون (المبيعات) 50 مليون طن".