العالم اليوم - الأمير وليام يبيع مجلة في شوارع لندن.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر الأمير وليام يبيع مجلة في شوارع لندن.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يونيو 2022 06:21 مساءً - شوهد الأمير وليام، الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني، في شوارع لندن وهو يبيع نسخا من مجلة "بيغ إشيو" التي عادة ما يبيعها المشردون.

ورُصد الأمير وليام، الذي كان يعتمر قبعة وسترة حمراء اللون خاصة بالشركة، قرب "وستمنستر"، الأربعاء، يبيع المجلة التي تتيح للمشردين فرصة كسب، دخل من خلال بيعها للجمهور.

وفي منشور على موقع "لينكد" إن مع صورة لوليام، قال ماثيو غاردنر، وهو متقاعد، إن صهره شاهد الأمير وليام (39 عاما) واستمتع "بلحظة خاصة مع ملكنا المستقبلي، الذي بدا متواضعا ويعمل بهدوء في الكواليس لمساعدة الأشد احتياجا".

وأضاف: "نهاية هذه المناسبة الفريدة حلت عندما سأل الأمير وليام صهري إذا كان يريد شراء مجلة (بيغ إشيو) فأجاب ‘ليس معي عملات صغيرة‘. في هذه المرحلة أخرج وليام ماكينة خاصة بالبطاقات البنكية (الفيزا). لا يمكنك تعليم ذلك".

ويتزايد استخدام المشردين لماكينات قراءة البطاقات البنكية مع انخفاض عدد الذين يحملون نقودا في بريطانيا خلال السنوات القليلة الماضية.

من جانبه، رفض مكتب الأمير وليام التعليق على التقرير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يشار إلى أنه عندما كان وليام وشقيقه هاري أطفالا، كانت أمهما الأميرة الراحلة ديانا ترافقهما في زيارات لملاجئ المشردين، في إطار عملها الخيري.