روسيا تحكم على مرتزقة بريطانيين بالإعدام قاتلوا مع الجيش الأوكراني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 05:22 مساءً - قالت وسائل إعلام رسمية روسية إن مسؤولين موالين لروسيا حكموا بالإعدام على رجلين بريطانيين ومواطن مغربي أُلقي القبض عليهم أثناء قتالهم في الجيش الأوكراني في ماريوبول.

وأدانت محكمة في شرق أوكرانيا الخاضع للسيطرة الروسية أيدين أسلين وشون بينر بعد عملية استمرت أيام وصفها المراقبون بأنها “محاكمة صورية” تهدف إلى محاكاة محاكمات جرائم الحرب ضد جنود روس في كييف.

وأدانت المحكمة أسلين، 28 عامًا، من نيوارك، وبينر، 48 عامًا، من واتفورد، في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك.

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وقال البريطانيان إنهما كانا يخدمان في مشاة البحرية الأوكرانية، مما جعلهما جنودًا في الخدمة الفعلية ينبغي حمايتهم بموجب اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب.

ومع ذلك، صورت وسائل الإعلام الرسمية الروسية هؤلاء الرجال على أنهم مرتزقة، وأدانتهم المحكمة بتهمة “المرتزقة”.