اليابان: استئناف الرحلات الداخلية المنتظمة اعتبارا من يوليو

وقالت الشركة، فى بيان أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، إنها ستستأنف عملياتها المنتظمة لجميع الرحلات الداخلية من مطار طوكيو هانيدا الدولى وإليه اعتبارًا من الشهر المقبل.
وأضافت أن معدل الركاب قد تعافى حاليًا إلى 60 فى المئة مما كان عليه قبل الوباء، وسط توقعات بأن يصل إلى 80 فى المئة بحلول يوليو أو أغسطس المقبلين.
وأشارت إلى أن معدل تشغيل رحلاتها الداخلية من يوليو حتى نهاية أغسطس سيصل ما بين 94 إلى 95 فى المئة من معدل ما قبل الوباء.
وتأتى عودة شركة الطيران إلى عملياتها الطبيعية على خطوطها الداخلية بعد أن خفضت هذه الرحلات منذ مارس 2020 وسط تفشى الوباء العالمى.
ويتزامن ذلك أيضًا مع تحرك اليابان لبدء استقبال السياح الأجانب على مراحل، وسط تخفيف ضوابط مكافحة كورونا على الحدود.
ويشار إلى أن معدل السفر الجوى قد تراجع خلال العامين الماضيين أو نحو ذلك، حيث اختار الناس البقاء فى المنزل وألغت شركات الطيران رحلات العمل بسبب تفشى فيروس كورونا.
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