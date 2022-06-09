العالم اليوم - جمهورية دونيستك الانفصالية تقرر إعدام 3 مقاتلين بينهم مغربي

انتم الان تتابعون خبر جمهورية دونيستك الانفصالية تقرر إعدام 3 مقاتلين بينهم مغربي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يونيو 2022 05:15 مساءً - أفادت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، بأن المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية التي تدعمها روسيا، أصدرت الخميس أحكاما بالإعدام على 3 مقاتلين.

وقالت الوكالة إن المقاتلين الثلاثة هما بريطانيين ومغربي، أُلقي القبض عليهم أثناء قتالهم لصالح أوكرانيا.

وخلصت المحكمة إلى أن الرجال الثلاثة مذنبون لاتخاذ إجراء في اتجاه الإطاحة العنيفة بالسلطة، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في الجمهورية غير المعترف بها. كما أدينوا بتهمة القيام بأنشطة المرتزقة والإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء الروسية إن الرجال الثلاثة من المقرر أن يواجهوا الإعدام رميا بالرصاص. ويحق لهم الاستئناف على الحكم خلال شهر.

ووفقا لسكاي نيوز، فأن الرجال الثلاثة وهم أيدن آسلن وشون بينر والمغربي سعدون إبراهيم، تم محاكمتهم وإصدار الحكم خلال 3 أيام فقط، في المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الانفصالية.

وألقي القبض على المقاتلين الثلاثة خلال المواجهات العنيفة في مدينة ماريوبول شهر أبريل الماضي، وتم توجيه تهم لهم بالعمل كـ"مرتزقة" لأوكرانيا.

ومن جهته، قال وزير الدفاع الروسي إن المقاتلين الثلاثة غير محميين بقانون حقوق الإنسان، لأنهم ليسوا مقاتلين أوكرانيين معترف بهم.