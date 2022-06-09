فياض : ننتظر الرد الأميركي لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 9 يونيو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، أن موافقة الإدارة الأميركية على مشروع تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا لم تصدر بعد.

وأشار فياض، على هامش مؤتمر الطاقة الإقليمي المنعقد في البحر الميت اليوم الأربعاء، إلى ضرورة الانتهاء من الموافقات بخصوص تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا قبل الصيف، طالبا المساعدة من الأشقاء العرب والأصدقاء لتزويد لبنان بالغاز والفيول (زيت الوقود).

وعن التمويل، قال إن العقود موقعة مع الجانب الأردني منذ فترة، وما زلنا ننتظر التمويل من البنك الدولي والتطمين النهائي من الإدارة الأميركية بهذا الخصوص.

وكان الأردن ولبنان وسوريا وقعوا عقد تزويد الطاقة الكهربائية واتفاقية العبور اللازمتين للبدء بتزويد الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر الشبكة الكهربائية السورية ، وفق بترا .

وجرى الاتفاق على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات، لافتا إلى أنه سيجري دراسة إمكانية زيادة كميات الطاقة المصدرة للبنان.