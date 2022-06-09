سنغافورة والصين توقعان اتفاقيات بهدف تعميق التعاون العسكرى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع السنغافورية فى بيان وفق ما أوردته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، أن الاتفاقيات تشمل حضور الدورات المهنية من قبل ضباط من القوات المسلحة السنغافورية وجيش التحرير الشعبى، بالإضافة إلى زيارات دراسية وحوارات بين معهد "إس إيه إف تى أى" العسكرى وأكاديمية "بى إل إيه" للعلوم العسكرية.

وشهد التوقيع على الاتفاقيات وزير الدفاع السنغافورى نج إنج هين ونظيره الصينى الجنرال وى فنجى، وقد التقى الوزيران فى مبنى وزارة الدفاع السنغافورية بعد ظهر اليوم فى إطار الحوار الافتتاحى لوزراء دفاع سنغافورة والصين.

ويعد الحوار الوزارى هو مبادرة بموجب الاتفاقية المعدلة لعام 2019 بشأن التبادلات الدفاعية والتعاون الأمنى "إيه دى إيى إس سى" بين سنغافورة والصين.

وأشارت وزارة الدفاع السنغافورية إلى أن الاتفاقية المعدلة تعكس التقدم الذى أحرزته الدولتان فى علاقتهما الدفاعية الثنائية منذ توقيع "إيه دى إيى إس سى" لأول مرة فى يناير 2008.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الحوار، أكد الوزيران التزامهما بتعزيز التعاون الدفاعى الثنائى من خلال استئناف وإجراء التدريبات الثنائية الرئيسية بشكل منتظم والتى تم تعليقها بسبب جائحة كوفيد-19.

وقد ناقش الوزيران أيضا قضايا الأمن العالمى والسبل العملية لتعزيز التبادلات الدفاعية والتعاون بين الآسيان والصين فى إطار اجتماع وزراء دفاع الآسيان-بلس.

واعتبرت وزارة الدفاع السنغافورية أن زيارة الجنرال وى تؤكد على العلاقات الدفاعية الثنائية طويلة الأمد والدافئة والودية بين سنغافورة والصين والتى تعمقت ونمت على مر السنين.