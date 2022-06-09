جدة - نرمين السيد - بحث المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية كيم جون والصين ليو شياو مينج، خلال اتصال هاتفى اليوم الخميس، قضية شبه الجزيرة الكورية، وسط التكهنات بأن كوريا الشمالية على وشك إجراء تجربة نووية جديدة.





وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب، أن الجانبين تبادلا تقييماتهما بشأن الأمن الإقليمى فى أعقاب إطلاق كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ، وتبادلا وجهات النظر حول سبل معالجة هذه القضية. وشدد كيم على أهمية اتخاذ المجتمع الدولى موقفا متضافرا وحازما ضد استفزازات كوريا الشمالية، فيما أكد المسئول الصينى على الحاجة إلى "الاتصال والتعاون الوثيقين" بين بكين وسول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سول وبكين تبحثان قضايا أمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.