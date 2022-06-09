العالم اليوم - التضخم يجبر المركزي الأوروبي على تحرك لم يحدث منذ 11 عاما

انتم الان تتابعون خبر التضخم يجبر المركزي الأوروبي على تحرك لم يحدث منذ 11 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يونيو 2022 03:21 مساءً - أعلن البنك المركزي الأوروبي إنه سيرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما في يوليو المقبل، تليها زيادة أخرى في سبتمبر.

وقام المركزي الأوروبي بهذه الخطوة المفاجئة يوم الخميس، قائلا إن التضخم أصبح يمثل "تحديا كبيرا".

ويتخذ البنك تحولا كبيرا من دعم الاقتصاد خلال الجائحة إلى القضاء على التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في 19 دولة تستخدم عملة اليورو.

كما ذكر أنه سيوقف برنامج التحفيز الاقتصادي الشهر المقبل.

يؤكد كل ذلك على مخاوف بشأن مستوى الزيادات السنوية في أسعار السلع الاستهلاكية، والتي بلغت 8.1% في مايو. ويهدف البنك الى تقليصها الى 2%.