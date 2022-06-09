الكويت تدشن مشروع إنشاء أبنية تعليمية لكلية العلوم الإسلامية فى أربيل

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن القنصل العام لدولة الكويت فى أربيل عمر الكندرى وضع حجر الأساس لتنفيذ هذا المشروع، الذى يأتى استكمالا لدور الكويت الإنسانى ووقوفها إلى جانب الشعب العراقى فى إطار حملة (الكويت بجانبكم) منذ انطلاقها عام 2015 ودعمه إنسانيا وصحيا وتربويا.
وأكد الكندرى حرص الكويت على مواصلة دورها الإنسانى ودعم الأشقاء فى العراق، مشيرا إلى ان إقليم كردستان كان له نصيب وافر من تلك المساعدات.
وقال إن قطاع التعليم كان أحد أهم القطاعات التى ركزت عليها فعاليات الحملة إذ تجاوز عدد المدارس التى تم بناؤها من الكويت 85 مدرسة فى مختلف المحافظات، بما فيها محافظات الإقليم، إلى جانب شمول آلاف الطلبة بالمستلزمات الدراسية كالحقائب والطاولات والسبورات، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بإعادة ترميم المدارس وصروح تعليمية.
وأعرب عن الأمل فى أن يؤتى المشروع الجديد ثماره فى إطار تعزيز (الوسطية والاعتدال)، وهو النهج الذى تحرص الكويت على التمسك به فى التحديات التى تواجه المجتمع الإسلامى، داعيا القائمين على الكلية إلى تنمية كل ما من شأنه تغليب نهج الاعتدال والوسطية والابتعاد عن التطرف والغلو بالأفكار.
من جهته، أعرب رئيس جامعة صلاح الدين الدكتور كامران يونس عن شكره وتقديره لدولة الكويت لبناء هذا الصرح العلمى فى إقليم كردستان، معتبرا إياه "إضافة جيدة" فى التقدم العلمى.
وقال إن "هذا المشروع كان ضمن خطة الجامعة وحكومة الإقليم لكن الحالة الاقتصادية للإقليم حالت دون تنفيذه".
بدوره، قال عميد كلية العلوم الإسلامية الدكتور إدريس بالك إن كلية العلوم الإسلامية كانت بحاجة ماسة إلى هذا المشروع، داعيا إلى توفير المستلزمات بعد إكمال الأبنية، معربا عن شكره لدولة الكويت على تنفيذ هذا المشروع "الرائع"، مؤكدا أنه سيسهم فى خلق بيئة مناسبة للطلبة وأساتذتهم لمواصلة العملية التعليمية فى جو بعيد عن التطرف والعنف.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، من المقرر إنجاز المشروع وفق أحدث التصاميم الهندسية لمبانى الكليات على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم جميع المرافق المتطورة والمكتملة من جميع النواحى.
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