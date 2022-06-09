الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى تختتم زيارتها إلى طاجيكستان

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للمنظمة الأوروبية، اليوم، أن شميد التقت - خلال الزيارة - مع رئيس طاجيكستان إمام على رحمون ووزير الخارجية سيروج الدين محى الدين وقائد حرس الحدود الطاجيكية العقيد رجب على رحمونالى ونائب رئيس البرلمان الطاجيكى ورئيس تحالف البرلمانيات منصور ديلرابو وكذلك مع ممثلى المجتمع المدنى.

وأشار البيان إلى مشاركة الأمين العام فى المؤتمر الدولى الثانى رفيع المستوى حول العقد الدولى للعمل "المياه من أجل التنمية المستدامة" والذى استضافته حكومة طاجيكستان والأمم المتحدة بالشراكة مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبى وأصحاب المصلحة الدوليين الآخرين.

وشدد البيان على أهمية دعم التعاون الإقليمى بشأن الإدارة المستدامة للمياه باعتباره أمر ضرورى، لافتا إلى تقدير المنظمة الأوروبية لقيادة طاجيكستان على المستوى الدولى.