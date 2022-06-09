العالم اليوم - أردوغان يطالب اليونان بوقف تسليح جزر بحر إيجة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يونيو 2022 02:19 مساءً - في تصريحات قد تجدد التوترات القائمة أصلاً منذ فترة طويلة بين البلدين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه يتعين على اليونان التوقف عن تسليح جزر بحر إيجة، وأن تلتزم بالاتفاقات الدولية.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أثناء حضوره عرضاً عسكرياً على الساحل الغربي لتركيا أن على اليونان تجنب الأحلام والأفعال والتصريحات التي قد تندم عليها.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد قال، الثلاثاء، إن بلاده شهدت وابلاً غير مسبوق من الانتهاكات التركية للمجال الجوي، وعودة مستمرة إلى التأكيدات التي لا يمكن تصورها بشأن تقليص السيادة المفترضة على الجزر اليونانية".

وأضاف: "شهدنا فترات من التوتر المتزايد في الخطاب، وآمل وأشجع تركيا علانية على ألا يترجم هذا الخطاب إلى توتر أكبر، وفي كل الأحوال فإن اليونان مستعدة للدفاع عن سيادتها وحقوقها السيادية".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، إن اليونان تبني وجوداً عسكرياً على جزر بحر إيجة، في انتهاك لمعاهدة لوزان لعام 1923، ومعاهدة باريس لعام 1947، مضيفاً أن الجزر تم التنازل عنها لليونان بشرط إبقائها منزوعة السلاح.

ويدور خلاف بين الجارتين حول مجموعة قضايا تتراوح بين المجال الجوي والمناطق البحرية في شرق البحر المتوسط وقبرص المنقسمة.

ومرت علاقة البلدين بأزمة كبيرة في صيف 2020 كادت تؤدي لمواجهة عسكرية مع إصرار تركيا على التنقيب عن النفط والغاز في مياه إقليمية متنازع عليها مع اليونان.