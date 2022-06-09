رابط نتيجة المنوفية الاعداديه الترم الثاني برقم الجلوس والاسم 2022

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رابط نتيجة المنوفية الإعدادية الترم الثاني كشف الدكتور هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أن نتائج الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها خلال ساعات من الآن بعد أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، من خلال اللجنة الموكلة تحت إشراف الدكتورة أماني قرني، وسوف يتم اعتماد النتيجة من خلال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وأوضحت سبب تأخر النتيجة عن باقي المحافظات الأخرى مؤكدة أن أعمال التصحيح تتم من خلال معلمين وإداريين وعمالة وبسبب وجود عجز كبيرة في المديرية تعرضنا لتأخر إعلان النتيجة.
نتيجة المنوفية الإعدادية الترم الثاني 2022
- قد تم انطلاق اختبارات الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية بيوم السبت الماضي الموافق 21 مايو.
- وتتم على مدار أسبوع وقد تم الانتهاء من الاختبارات بيوم الخميس 26 مايو.
- وقد تم الاختبارات بنحو 400 لجنة اختبارية منتظمة ومؤمنة بطريقة جيدة تتم بحضور 83,839 طالب وطالبة، وتم مشاركة حوالي 14,302 معلم منها
- “مراقب أول، ملاحظ، رئيس لجنة، إداري” في كافة لجان الإدارات التعليمية في نطاق محافظة المنوفية.
- متاح بكل سهولة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية للفصل الدراسي الثاني 2022.
- عن طريق الاسم ورقم الجلوس من خلال البوابة الإلكترونية الخاص بالمحافظة.
- ومن المؤكد أن جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الآن في حالة مليئة بالقلق والتوتر حيال الإعلان الرسمي عن النتيجة والاطمئنان على درجات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.
كيفية الاستعلام عن نتيجة المنوفية الإعدادية
سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالمحافظة ومن الممكن القيام باتباع هذه الخطوات من أجل الحصول على النتيجة بكل سهولة الموضحة كالآتي:ـ
- أولًا يتم الدخول على الرابط الخاص بالبوابة الإلكترونية الرسمية لنتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية.
- من ثم يتم إضافة الاسم الرباعي للطالب من خلال رقم الجلوس بطريقة صحيحة بالخانة الخاصة بها.
- تتم مراجعة البيانات التي يتم إضافتها بطريقة صحيحة.
- يجب الضغط على أيقونة الاستعلام من أجل التعرف عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022.
- ننتظر قليلًا حتى إن يتم تحميل النتائج أمامك.
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