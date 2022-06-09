“بالدرجات” قريبا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية برقم الجلوس الترم الثاني

ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية برقم الجلوس الترم الثاني، حيث ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الذين خاضوا الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، الموعد الرسمي الذي تعلن فيه نتائج ثالثة اعدادى “نتائج شهادة التعليم الأساسي”، وفي هذه الأثناء يواصل طلاب الإعدادية البحث لمعرفة التفاصيل وآخر أخبار النتائج، وذلك بعد أن تم اعتماد نتيجة الإعدادية في العديد من المحافظات المصرية، حيث ظهرت في محافظة القاهرة، الجيزة، الغربية، فيما يترقب طلاب الإعدادية في بقية المحافظات إعلان النتائج، وفي سطور هذا المقال تعرف على رابط معرفة النتيجة فور اعتمادها.

نتيجة الصف الشهادة الإعدادية المنوفية 2022 الترم الثاني

أفادت مصادر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه لا يزال حتى هذه اللحظات تجرى أعمال تصحيح ورصد درجات امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادي الدور الاول للعام الدراسي 2021-222، حيث تعمل لجان الكنترول على قدم وساق من أجل سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والإعلان عن ظهور النتائج، وأضافت المصادر بأنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية الترم الثاني، اليوم الخميس التاسع من يونيو الجاري وبأقصى تقدير يوم السبت 11 من نفس الشهر، حيث ستعلن النتائج بشكل رسمي بعد أن يعتمد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون النتائج وستكون متاحة أمام الطلبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

تسائل العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية عن طريقة استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالمنوفية، حيث تتوفر إمكانية التعرف على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول بشكل إلكتروني، ويمكن لجميع طلبة مدارس الإعدادية سواء في المنوفية أو بقية المحافظات المصرية، الحصول على النتائج عقب اعتمادها بشكل رسمي، الاطلاع على درجات الامتحانات برقم الجلوس، حيث يتم ذلك بثلاثة طرق، أولا من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، وثانيا عبر منصة الشهادة الإعدادية، والطريقة الأخيرة هي من خلال المدرسة المقيد بها الطالب، وذلك عبر كشوفات النتائج، حيث ستكون معلقة في فناء المدرسة.

الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 المنوفية