نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2022 بالإسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022، الإستعلام عن نتائج الطلاب والحصول على كشوف الدرجات التفصيلية في كل المواد، فيزيد البحث بين طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، عن رابط نتيجتهم وموعد اعلانها رسمياً، بعد أن أكدت المديرية التعليمية بمحافظة الغربية، انتهاء أعمال أعلان النتيجة، لتصبح جاهزة للإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة، فللمرة الأولى تتأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في الظهور إلى اليوم، خاصةً أن الطلاب كانوا قد أنهوا امتحاناتهم منذ قرابة الأسبوعين، وينتظروا إعلان نتيجتهم للإطمئنان على أن جهدهم وتعبهم في المذاكرة لم يذهب هباء.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

انتهت كنترولات الإعدادية بمحافظة الغربية، من أعمال اعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة، بعد أن تم تجميع ورصد الدرجات، تمهيداً لإعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد اعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ورفعها في نفس اليوم عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، من أجل أن يقوم الطلاب بالإستعلام الإلكتروني عن النتيجة بالإسم ورقم الجلوس، والحصول على نتيجتهم أونلاين بدون الحاجة للتوجه إلى المدرسة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

أكد الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتهاء الأعمال المتعلقة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ومن المقرر أن يتم اعتمادها من المحافظ خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن تم الإنتهاء من تقدير أوراق الإجابات لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، والبالغ عددهم 94 ألف و410 طالب وطالبة.

وقد أكدت المديرية، أن أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، قد تم فيها تحري الدقة والحذر، والتأكد من تصحيح جميع الجزئيات التي أجاب عليها الطلبة، ومن ثم رصد وتجميع الدرجات بعناية، إعلائاً لمصلحة الطلاب في التصحيح، ولحصول كل طالب على حقه كاملاً، مع العلم أن النتيجة أصبحت جاهزة للإعلان، بعد التأكد من مراجعتها بعناية شديدة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالإسم

يوفر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، إمكانية الإستعلام عن النتيجة بواسطة رقم جلوس الطالب، بينما يمكن الحصول على النتيجة بالإسم، من خلال التوجه إلى المدرسة التابع لها والإطلاع على كشوف النتائج، والتي يتم تعليقها في مكان واضح للطلبة، وموضح بها كذلك جميع الدرجات في المواد المختلفة.

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نتابع معكم أخر الأخبار المتعلقة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، حيث من المقرر أن يعتمدها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تأكد وصول أوراق النتيجة إلى مقر المحافظة بمدينة طنطا لإعتمادها، ومن ثم نشرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، لتصبح النتيجة متاحة للإستعلام لكل الطلبة والطالبات، فتابعونا في هذه الصفحة حيث نقوم بمتابعة اعتماد النتيجة لحظة بلحظة، وننشرها في نفس لحظة اعلانها.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

اعتمد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بالمحافظة، وبلغت نسبة النجاح 75%، وتم نشر النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، للإستعلام بالإسم ورقم الجلوس، على أن ننشر تباعاً أسماء وصور الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والذين حصلوا على الدرجات النهائية في كل المواد.

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تم اضافة رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، حيث يمكن الإستعلام عن النتيجة فوراً من خلال الرابط بالأعلى، فقط قم بإدخال رقم جلوسك في المربع الموضح ثم اضغط على عرض النتيجة، مع العلم أن الموقع يعمل بفاعلية الأن بدون ضغط، للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، بعد أن قامت مديرية التربية والتعليم بالغربية برفع كفاءة لينك النتيجة، من أجل التسهيل على الطلاب في الحصول على نتيجتهم بسهولة ويسر.