نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022 الفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022 ، من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتيجة الاعدادية الغربية الفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس. وتعد نتيجة الشهادة الاعدادية الغربيه من أكثر المواضيع بحثا بعد أن اجتاز طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2021-2022، وسيقوم محافظ الغربية باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في وقتها المحدد، هذا وقد كشفت مصادر من مديرية التربية والتعليم في هذه المدينة عن انتهائهم من عمليات التصحيح كما تم رصد درجات الطلاب والتقدير الذي حصل عليها كافة الطلاب، ونتيجه الشهادة الإعدادية الغربية ستعرض لهم بعد الانتهاء التام من كامل التحضيرات لاعتماد النتيجة، إذ لم تبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة لإتمامها، ويمكن استخراج هذه النتائج عبر البوابة الإلكترونية لنتائج الشهادة الاعدادية 2022 ، وفي هذا المقال على موقع ثقفني سنتعرف على كل تفاصيل ورابط موقع نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2022.

تحديث: بحضور كل من رئيس لجنة النظام والمراقبة لطلاب للصف الثالث الإعدادي ووكيل وزارة التربية والتعليم المصرية ناصر حسن،اعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022، ويمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع محافظه الغربيه gharbeia من خلال اتباع الخطوات التي ذكرناها ادناه،

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022

سيتم الاعلان عن نتائج طلاب الغربيه في مصر عبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022. وكذلك رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربيه هذا ولا زال الطلاب والأولياء يترقبون ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الغربية. وسيتمكن كل الطلاب من معرفة مجاميعهم ونتائجهم لكي يعرفوا إذا ما كانوا سينتقلون إلى الثانوية العامة أم لا، وكل الطلاب يحلمون بالحصول على مجموع جيد من أجل اختيار التخصص الذي يرغبون فيه.

بغية منا لتنوير طلاب محافظة الغربية بكل ما هو جديد بخصوص موعد نشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الغربية ، أكدت العديد من المواقع الإخبارية التي تطلع بشكل دوري على موضوع وآخر أخبار وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه لحد الساعة تستمر اللجان الامتحانية في رصد درجات نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي وكل الطواقم الإدارية تعمل بكل جد للانتهاء منها وسيعلن لواء محافظ الغربية النتيجة في الساعات القليلة المقبلة.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022

يستطيع الطلاب المقيمين في مدينة الغربيه الاستعلام عن نتيجه الشهادة الاعدادية محافظة الغربية. من خلال رابط مديرية التربية والتعليم لهذه المحافظة. بحيث يقوم باتباع مجوعة من الخطوات من أجل الحصول على النتائج. وسيتم اعتماد نتيجة الاعدادية 2022 في هذه المنطقة بعد ساعات قليلة فقط من طرف المحافظ. وفيما يلي نقدم لكم طريقة استخراجها من خلال إحدى الروابط أدناه:

بداية، يدخل الطالب أو الطالبة إلى رابط https://www.natiga4dk.net/garbeya/ اكتبه هكذا على محرك بحث جوجل

ثانيا: يجب أن تختار المحافظة التي تدرس فيها

ثالثا: أكتب رقم الجلوس الخاص بك، أو الاسم أو المدرسة أو الإدارة حسب رغبته في البحث عن نتيجته

بعد ذلك عليه أنقر على مربع البحث زر عرض نتيجة الإعدادية محافظة الغربية 2022، وستظهر له كل تفاصيل النتائج.

علاوة على ذلك، يمكن كذلك الحصول على نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بالغربية من خلال الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية http://www.gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspx واختيار نتيجة الشهادة الاعدادية ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني، ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وفي الاخير النقر على مربع البحث. وستظهر نتيجته بشكل مفصل ودقيق مع إمكانية الطباعة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2022

صاحب المركز الأول الطالبة علا عبد الغفار فتحي الديب

المركز الثاني الطالبة رنيم شريف حوام بإدارة سمنود التعليمية،

المركز الثاني مكرر أريج محمد محمود البرهامي بإدارة بسيون التعليمية

كذلك صاحبة المركز الثاني مكرر الطالبة فريدة هيثم فاروق صالح يونس الثاني بإدارة غرب المحلة التعليمية،

سلمى محمد عبد العظيم بإدارة غرب المحلة المركز الثالث

سهير حاتم شعبان رضوان الثالث مكرر بإدارة زفتى.

مريم محمد عبد العاطي الثالث مكرر إدارة شرق المحلة، ميرنا إيهاب محمد الشافعي الثالث مكرر إدارة شرق طنطا

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال رابط موقع نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية 2022. وسيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2022 فور رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية. ويمكنكم اتباع الخطوات التي قدمناها لكم من أجل الحصول على نتيجة الغربية.