استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس واسم المحافظة وزارة التعليم

يبحث العديد من الآلاف حاليا عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس واسم المحافظة عن طريق رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وكذلك رابط بوابة التعليم الأساسي للصف الثالث الإعداد حيث خصصت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس واسم المحافظة من أجل حصول طلاب الصف الثالث الإعدادي على نتيجة امتحانات للترم الثاني للشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية ويمكن الوصول إلى رابط بوابة التعليم الأساسي الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على رابط نتيجة ثالثه إعدادي.

بوابة التعليم الأساسي 2022 الصف الثالث الإعدادي



وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه بالنسبة لـبوابة التعليم الأساسي 2022 الصف الثالث الإعدادي فإن المحافظات المذكورة في قائمتها فقط هي المحافظات التي قامت باعتماد وإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بها وجار العمل على ظهور باقي نتائج جميع محافظات الجمهورية ومن خلال رابط بوابة التعليم الأساسي الصف الثالث الإعدادي للحصول على النتيجة في جميع المحافظات اضغط على الرابط ثم اختر المحافظة ثم أدخل رقم الجلوس ثم اضغط على عرض النتيجة.

نتيجة 3 إعدادي بالقاهرة

كما انه اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور النتيجة في القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني عبر رابط مديرية التربية والتعليم وبوابة محافظة القاهرة كما صرح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إن حوالي ٢٠٠ طالبا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام بمحافظة القاهرة كما أضاف أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة تم اعتمادها بنسبة نجاح85% وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحان ما يقارب مائتان ألف طالبا وطالبه وأظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97 % كما تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت96% وكذلك حصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.%.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة برقم الجلوس

اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100% ونتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة المكفوفين بنسبة نجاح 65% ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96% ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63% كما تم اعتماد جميع النتائج السابق ذكرها .