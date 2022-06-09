نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختيار حجاج الداخل 1443 وزارة الحج موعد إعلان نتيجة القرعة والدفع واسترجاع المبالغ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اختيار حجاج الداخل 1443، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالإضافة لتزايد البحث عن موعد دفع رسوم الحج واسترجاع مبالغ الحجز، وذلك بالتزامن مع قُرب موعد إغلاق التسجيل لحجاج الداخل 1443، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل لحجاج الداخل عبر رابط المسار الإلكتروني، بداية من يوم الجمعة الموافق 4 ذي القعدة 1443، ويستمر حتي يوم السبت الموافق 12 ذي القعدة 1443، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بمتابعة الأخبار والموضوعات التي تهم مختلف فئات المجتمع، وذلك من خلال مصادر رسمية ضمن حرص الموقع على نقل المعلومات الصحيحة والموثوق فيها، وخلال السطور التالية سنجيب عن التساؤلات بشأن موعد إعلان قرعة حجاج الداخل 1443، وكذالك موعد دفع الرسوم وقيمة الباقات واسترجاع مبالغ الحجز في حالة وجود ظرف يمنع الحاج من أداء الفريضة.

موعد إعلان نتائج اختيار حجاج الداخل 1443

أكدت وزارة الحج والعمرة عن أن موعد إغلاق التسجيل لحجاج الداخل 1443، سيكون يوم السبت الموافق 11 يونيو الجاري، حيث سيتم إشعار المرشحين بنتائج القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج، يوم الأحد الموافق 12 يونيو الجاري عبر رسائل نصية على الهاتف النقال المسجل بالبيانات، وسيتم اختيار الحجاج بناءً على انطباق المعايير والاشتراطات التي وضعتها وزارة الحج لأداء فريضة الحج هذا العام، فلا مجال للاختيار تحت مسمي الأولوية في التسجيل أو على حسب جنس أو جنسية.

موعد دفع مبالغ ورسوم الحج 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة في رد على أحد المتابعين بأن موعد دفع مبلغ ورسوم الحج لهذا العام، سيكون بعد انتهاء التسجيل وإعلان نتيجة قرعة الحج، ليقوم الحاج الذي تم اختياره بدفع قيمة الباقة التي تم اختيارها والرسوم المقررة لحصوله على الخدمات المختلفة خلال أداء المناسك، وجاء ضمن السؤال هل يمكن ردف مبلغ الحجز ومتي يستطيع الحاج استرجاع مبلغ الحاج، وبالفعل أجابت الوزارة بأنه يتم استرجاع مبلغ الحجز عقب غلق التسجيل وإعلان نتيجة اختيار الحجاج.

خدمة سداد لدفع قيمة باقات الحج

توفر المملكة العربية السعودية نظام سداد لدفع الفواتير إلكترونياً لمختلف الخدمات، ومن الخدمات التي تغطيها خدمة سداد الإلكترونية دفع قيمة باقات الحج لحجاج الداخل، حيث يستطيع الحاج الدخول لهذه الخدمة من خلال المنصة الوطنية الموحدة، أو الرابط الإلكتروني “sadad.com”.

دفع قيمة باقات الحج عبر سداد المنصة الوطنية الموحدة