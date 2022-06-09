نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الشرقية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس موقع مديرية التربية sharqia في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الشرقية، من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتيجة الاعدادية الشرقية الفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس. وتعد نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية من أكثر المواضيع بحثا بعد أن اجتاز طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2021-2022، وسيقوم محافظ الشرقية باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في وقتها المحدد، هذا وقد كشفت مصادر من مديرية التربية والتعليم في هذه المدينة عن انتهائهم من عمليات التصحيح كما تم رصد درجات الطلاب والتقدير الذي حصل عليها كافة الطلاب، ونتيجه الشهادة الإعدادية الشرقية ستعرض لهم بعد الانتهاء التام من كامل التحضيرات لاعتماد النتيجة، إذ لم تبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة لإتمامها، ويمكن استخراج هذه النتائج عبر البوابة الإلكترونية لنتائج الشهادة الاعدادية 2022 ، وفي هذا المقال على موقع ثقفني سنتعرف على كل تفاصيل ورابط موقع نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشرقية 2022.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الشرقية

سيتم الاعلان عن نتائج طلاب الشرقية في مصر عبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022. وكذلك رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشرقية هذا ولا زال الطلاب والأولياء يترقبون ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الشرقية. وسيتمكن كل الطلاب من معرفة مجاميعهم ونتائجهم لكي يعرفوا إذا ما كانوا سينتقلون إلى الثانوية العامة أم لا، وكل الطلاب يحلمون بالحصول على مجموع جيد من أجل اختيار التخصص الذي يرغبون فيه.

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية عبر البوابة الرسمية لمحافظه الشرقيه سيكون يوم الخميس التاسع من شهر مايو 2022، يذكر ان وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد رمضان صرح في وقت سابق على أن أوراق امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي قربت على النهاية ولم يتبقى سوى رفع درجات الطلاب على موقع النتائج.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

يستطيع الطلاب المقيمين في مدينة الشرقية الاستعلام عن نتيجه الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية. من خلال رابط مديرية التربية والتعليم لهذه المحافظة. بحيث يقوم باتباع مجوعة من الخطوات من أجل الحصول على النتائج. وسيتم اعتماد نتيجة الاعدادية 2022 في هذه المنطقة بعد ساعات قليلة فقط من طرف المحافظ. وفيما يلي نقدم لكم طريقة استخراجها من خلال إحدى الروابط أدناه:

أولا ادخل على رابط بوابة الشرقية

من الواجهة الرئيسية للموقع انقر على خدمات البوابة

ثم اختر الخيار الأخير وهو نتائج الامتحانات

اختر الادارة التي يدرس فيها الطالب

في الاخير ضع رقم الجلوس الخاص بك في مكانه المخصص وانقر على مربع البحث، ستظهر نتيجتك بكامل تفاصيلها.

كم يمكن للطالب ان يدخل إلى رابط https://www.natiga4dk.net/sharqia/ اكتبه هكذا على محرك بحث جوجل بمجرد إعلان النتيجة ستظهر على الواجهة الرسمية للموقع مكان مخص لرقم الجلوس الخاص بك، أو الاسم أو المدرسة أو الإدارة حسب رغبتك في البحث عن نتيجك. أكتب إحدى الخيارات التي تريد. بعد ذلك عليك ان تنقر على مربع البحث زر عرض نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية 2022، وستظهر له كل تفاصيل النتائج.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال رابط موقع نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2022. وسيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2022 فور رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية. ويمكنكم اتباع الخطوات التي قدمناها لكم من أجل الحصول على نتيجة الشرقية.