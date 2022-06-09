here.. رابط نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني الترم الثاني.. مدارس الكويت التي رفعت النتائج

رابط نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني الترم الثاني زادت محركات البحث في الاستفسار عن نتيجة الابتدائي الكويتي لذلك قامت الوزارة بالرد على جميع التساؤلات لأولياء الأمور قامت دولة الكويت من الانتهاء من امتحانات الابتدائي الترم الثاني في شهر مايو وأعلنت الوزارة بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية واعتماد النتيجة من الكنترول أن الوزارة ستعلن النتيجة فورا على موقع وزارة التربية الكويتية أكدت الوزارة التربية الكويتية إنها تجهز مربع إلكتروني لنشر النتائج عليه ليتم الدخول عليه بكل سهولة للحصول على النتيجة تابعوا معنا نتائج طلاب الكويت.

نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني الترم الثاني

تقوم وزارة الكويت بالاستعداد لإعلان نتيجة الابتدائي الكويتي الترم الثاني عبر الموقع الخاص بها moe.edu.kw .

. الموقع مجاني لطلاب الكويت ليتمكن كل طالب من الدخول بكل سهوله ومعرفه النتيجة بالدرجات لكل المواد كل ما عليك ادخل اسمك صحيح ورقمك المدني.

هذا الموقع الخاص بوزارة الكويت يتم إعلان نتائج مراحل التعليم المختلفة للكويت من الابتدائية والمتوسطة والثانوية وطريقة الدخول والاستعلام تتم بكل سهولة.

رابط استعلام نتائج الطلاب الكويت 2022

يزداد القلق والتوتر من أولياء الأمور لمعرفة نتيجة أبنائهم والاطمئنان على درجاتهم التحصيلية.

لا داعي للقلق بمجرد إعلان الوزارة ظهور النتيجة اتبع هذه الخطوات وستتم العملية بكل سهولة.

أولا عليك الدخول لموقع الوزارة المربع الإلكتروني للنتائج ( الاستعلام عن نتيجة الكويت )

) ثم اضغط على أيقونة خدمات طلابية.

قم الآن بالضغط على أيقونة نتائج الطلاب الابتدائي لعام 2022.

اكتب اسمك ثلاثي صحيح ورقمك المدني أو رقم الهوية.

في النهاية اضغط على عرض النتيجة لتحصل على نتيجتك الترم الثاني بالدرجات لجميع المواد.

مبروك النجاح والتفوق مقدما.

مدارس الكويت التي رفعت النتائج

أعلنت الوزارة أن هناك مدارس قيد الانتهاء من التصحيح وفي انتظار رفع نتائجها إلكتروني ومدارس بالفعل قد رفعت نتائجها عبر موقع الوزارة ومن هذه المدارس:

الأحمدي وعددها 63 مدرسة .

الجهراء عددها 32 مدرسة .

الفروانية عددها 32 مدرسة .

العاصمة عددها 17 مدرسة .

مبارك الكبير عددها 3 مدارس .

تربية خاصة عددها 4 مدارس.

حول عددها 7 مدارس.

تابعوا معنا سوف نوافيكم بأخرالاخبار فوررصد الدراجات عبر موقع الوزارة.