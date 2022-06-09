الرئيس الكورى الجنوبى يتوقع حل القضايا التاريخية مع اليابان بسلاسة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الكورى فى تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، تعقيبا عن إمكانية لقائه مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا أثناء قمة حلف شمال الأطلسى فى إسبانيا فى وقت لاحق من الشهر- إنه يستعد لهذا اللقاء ولكن من الصعب القول إنه تم تحديده.
يذكر أن العلاقات تدهورت بين البلدين إلى أسوأ مستوياتها منذ سنوات وسط الخلافات الناجمة من الحكم الاستعمارى اليابانى لشبه الجزيرة الكورية فى الفترة من 1910 إلى 1945 بما فيها قضية الاستعباد الجنسى للكوريات من قبل الجيش اليابانى فى زمن الحرب العالمية الثانية.
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