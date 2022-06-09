ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. تصريح جديد من الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة بأكثر من الضعف فى العالم ما لم تتوقف الحرب فى أوكرانيا، لتقترب من مستويات قياسية، مؤكدا أن تأثير الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائى والطاقة والتمويل ممنهج وخطير ويتسارع.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، طالب جوتيريش بضرورة إنهاء الحرب من أجل وقف الموت والدمار وحذر قائلا "تدور أزمة الغذاء هذا العام حول عدم القدرة على الوصول"، مضيفا "أنه بدون الأسمدة، سيمس النقص جميع المحاصيل الأساسية بما فيها الذرة والقمح والأرز، ما سيؤثر بشكل مدمر على مليارات الأشخاص فى آسيا وأمريكا الجنوبية".

كما حذر الأمين العام، من أن ارتفاع أسعار الطاقة القياسية يتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى ونقص الوقود فى جميع أنحاء العالم، وخاصة فى إفريقيا.

وأوضح جوتيريش، أن الحرب تهدد بإطلاق العنان لموجة غير مسبوقة من الجوع والعوز، تاركة وراءها فوضى اجتماعية واقتصادية، وقال "أكثر المتضررين هم الأشخاص الضعفاء والدول الضعيفة، لكن لا تتوهموا، فلن يُترك أى بلد أو مجتمع بمنأى عن أزمة غلاء المعيشة هذه".

ويقدّر برنامج الأغذية العالمى أن الآثار المتتالية للحرب يمكن أن تزيد عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائى الحاد بمقدار 47 مليون شخص فى عام 2022.

وقال جوتيريش "إنه بعد ثلاثة أشهر على الحرب فى أوكرانيا نواجه واقعا جديدا"، مشيرا إلى أن الحرب تضخم عواقب العديد من الأزمات الأخرى التى يواجهها العالم مثل تغير المناخ وفيروس كورونا، والتفاوتات العالمية الشديدة فى الموارد المتاحة للتعافى من الجائحة.

وأضاف جوتيريش: "يستمر الضغط المالى على العديد من البلدان النامية، يُضاف إلى مخاطر التخلف عن سداد الديون والانهيار الاقتصادى بسبب جائحة (كوفيد-19)، وعدم المساواة فى التعافى وأزمة المناخ وفى جميع أنحاء العالم، يتقاضى ثلاثة من كل خمسة عمّال أجورا أقل مما كان عليه الأمر قبل انتشار الجائحة".

ودعا الأمين العام إلى إيجاد حل سياسى يتماشى مع القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن ذلك يقتضى الحاجة إلى عمل فورى على جبهتين: أولا، الحاجة إلى تحقيق الاستقرار فى أسواق الغذاء والطاقة العالمية لكسر الحلقة المفرغة لارتفاع الأسعار وإغاثة البلدان النامية، والأخرى، الحاجة إلى إتاحة الموارد على الفور لمساعدة البلدان والمجتمعات الأكثر فقرا.