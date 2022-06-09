الكويت: نتابع بقلق شديد ارتفاع حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية

جدة - نرمين السيد - أكدت دولة الكويت أنها تتابع "بقلق شديد" ارتفاع حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية وما واكبها من خطر التصعيد العسكرى؛ إثر إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من قبل كوريا الشمالية، لافتة إلى أن الحالة فى شبه الجزيرة الكورية واحدة من أقدم القضايا المطروحة أمام الأمم المتحدة وأكثرها خطورة.





وأعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبى - أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "تعزيز منظومة الأمم المتحدة" فى الجلسة التى ناقشت استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين فى مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكى خاص بكوريا الشمالية، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية " كونا" اليوم الخميس - عن إدانة دولة الكويت إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية خلال الأيام القليلة الماضية، لما تشكله من انتهاك لقرارات مجلس الأمن وتهديد للسلم والأمن الإقليمى والدولى. وأضاف أن استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل بعض الدول الخمس الدائمة العضوية فى حالات عديدة، ساهم فى النيل من عملية اتخاذ القرار فى مجلس الأمن، وأدى فى بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته، وولد حالة من الإحباط لدى الشعوب والمجتمع الدولى نتيجة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

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