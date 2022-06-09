مصرع 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين فى حريق مبنى إدارى بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة فى كوريا الجنوبية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أنها رصدت شخصا فى الخمسين من عمره حددته على أنه مشتبه به فى حريق متعمد بعد تحليل كاميرات المراقبة، غير أنها قالت إنه يعتقد أنه من بين القتلى فى مكان الحادث.

وأضافت الشرطة أنها تحقق فى السبب وراء نشوب الحريق، بما فى ذلك ما إذا كان الحريق متعمدا أم لا.

يشار إلى أنه تم إخماد الحريق بالكامل بعد حوالى 20 دقيقة وقامت الشرطة بإجلاء عشرات الأشخاص الآخرين من المبنى والدفع بـ 50 سيارة إطفاء، فضلا عن 160 من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق.