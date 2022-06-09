العالم اليوم - لهذه الأسباب.. الين يهبط لأدنى مستوى في 20 عاما

انتم الان تتابعون خبر لهذه الأسباب.. الين يهبط لأدنى مستوى في 20 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يونيو 2022 10:18 صباحاً - هبط الين إلى أدنى مستوى في 20 عاما مقابل الدولار اليوم الخميس، في حين صعد اليورو على نحو طفيف قبيل اجتماع مرتقب بشدة للبنك المركزي الأوروبي من المفترض أن يلقي الضوء على خطط البنك المتعلقة بتشديد السياسة النقدية.

ومن شبه المؤكد أن المركزي الأوروبي سيعلن عن نهاية برنامجه طويل الأمد لشراء الأصول في نهاية هذا الشهر وأن يتعهد برفع سعر الفائدة في يوليو، لكن حجم ووتيرة تشديد السياسة النقدية غير واضحين.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.072 دولار اليوم الخميس إذ لم يطرأ عليه تغير يذكر هذا الأسبوع.

ومن المنتظر إعلان بيانات السياسة النقدية في الساعة 1145 بتوقيت غرينتش على أن يقام مؤتمر صحفي في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة لبقية العملات واصل الين خسائره وتراجع إلى أقل مستوى في عشرين عاما مسجلا 134.56 ين مقابل الدولار في المعاملات المبكرة، ثم ارتفع قليلا إلى 133.79.

ولا يبتعد هذا كثيرا عن مستوى 135.20 ين التي بلغها في 31 يناير 2002.

واستقر الإسترليني عند 1.2528 دولار في حين لامس الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.7178 دولار.

ونزل مؤشر الدولار على نحو طفيف مسجلا 102.47.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية لا تزال بتكوين تحوم حول مستوى 30 ألف دولار مثلما كانت على مدى الأسابيع الماضية. وارتفعت قليلا إلى 30300 دولار اليوم الخميس.