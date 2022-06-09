العالم اليوم - مصر تسدد رقما "ضخما" من ديونها الخارجية

انتم الان تتابعون خبر مصر تسدد رقما "ضخما" من ديونها الخارجية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يونيو 2022 10:18 صباحاً - كشف البنك المركزي المصري عن سداد التزامات وديون خارجية على مصر بقيمة 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وتتضمن هذه الالتزامات سداد 10 مليارات دولار من الديون الخارجية إضافة إلى 14 مليار دولار أخرى للصناديق الأجنبية.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن هذه المبالغ وجهت لسداد قروض وسندات دولية، وهو ما يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات والالتزامات في توقيتاتها المقررة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية.

‏من ناحية أخرى، تراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 35.4 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي بانخفاض يصل إلى 1.6 مليار دولار عن الشهر السابق.

وأرجع المركزي المصري انخفاض الاحتياطي إلى سداد ديون خارجية مستحقة بنحو ملياري دولار خلال شهر مايو الماضي من بينها كوبونات سندات حكومية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وسددت مصر ديونا خارجية بقيمة 25.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى سبتمبر 2021 من بينها 19.93 مليار دولار أقساط ديون و5.35 مليار دولار فوائد عن ديون سابقة.